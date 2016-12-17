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DİLEKÇENİ YAZ, BU BİRLİKTEN DEFOL GİT


DİLEKÇENİ YAZ, BU BİRLİKTEN DEFOL GİT
Tarih : 17 Aralık 2016, 09:54
Puan Ver : Dilekçeni Yaz, Bu Birlikten Defol Git(8/10)9


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü darbe girişimine katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) mensuplarına ilişkin soruşturmayı tamamladı. ÖKK'nın çeşitli kademelerinde görev yapan 64 subay hakkında, en az 3'er kez müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Başsavcılık tarafından hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, ÖKK'da görevli 64 şüphelinin darbeye teşebbüs faaliyeti kapsamında FETÖ yapılanmasından görüştükleri “abi”ler vasıtasıyla birbirleri ile irtibatlandırıldıkları belirtildi. İddianamenin en dikkat çekici bölümü ise ÖKK Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı'nın ifadesi oldu. İşte Habertürk'te yer alan Zekai Aksakallı'nın ifadesindeki dikkat çeken kısmı:



FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE ETTİM:



2013 Ağustos ayından bu yana birliğimdeki ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ yapılanması ile ilgili büyük bir mücadele vermeye başladım. Ancak hiçbir kural tanımayan, teamüllere uymayan atamalarla karşı karşıya kaldık. Özel Kuvvetler'e yapılan kurmay albay atamaları, bunun son örneğiydi.



'DEFOL GİT' DEDİM:



2015 Ağustos (YAŞ) öncesinde Tuğeneral Semih Terzi'nin görevden alınması için teklifte bulundum. Ancak alınmadı. 2015-2016 yıllarında Terzi'nin buradaki görevden alınması için 2 defa teklifte bulundum. Ancak görevden alınmadı. Olumsuz sicil ve olumsuz kanaat yazdım. Hatta 15 Temmuz'dan 5-6 ay önce kendisine Silopi'de, “Dilekçeni yaz, bu birlikten defol git” dedim. FETÖ'cü olduğunu tahmin ediyordum. Ayrı zamanda görevinde çok yetersizdi.



 



kaynak:yenişafak








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