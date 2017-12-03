Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Dilenciden Tepki Gösterenlere Pişkin Cevap: Ekmeğime Mani Olmayın

DİLENCİDEN TEPKİ GÖSTERENLERE PİŞKİN CEVAP: EKMEĞİME MANİ OLMAYIN

Konya'da bir dilenci kendisini kameraya çekenlere tepki göstererek "İstiyorum veren verir vermeyen vermez. Ekmeğime mani olmayın." dedi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Dilenciden Tepki Gösterenlere Pişkin Cevap: Ekmeğime Mani Olmayın(9/10)5

Konya'da trafiğin en yoğun olduğu caddedeki kırmızı ışıkta sürücülerin yanına giden bir dilenci, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilmesine tepki gösterdi. Dilenci, "İstiyorum veren verir, vermeyen vermez" dedi.

"EKMEĞİME MANİ OLMAKTAN SEN UTANMIYOR MUSUN?"

Olay, kentin en işlek bölgesi Nalçacı caddesinde bir alışveriş merkezinin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran sürücülerin yanına yaklaşıp, para isteyen bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Fark edince, kayıt eden kişiye tepki gösterdi. Bir kişi, "Biraz önce topallıyordun ama şimdi topallamıyorsun. İnsanları niye kandırıyorsun?" dedi. Başka bir kişinin "Elin, ayağın tutmuyor mu, çalışamaz mısın? Bu yaptığından utanmıyor musun?" diye sorması üzerine dilenci, "Cezaevinden çıktım. Denetim serbestlikteyim. Çalışamıyorum. İstiyorum veren verir, vermeyen vermez. Ekmeğime mani olmaktan sen utanmıyor musun?" dedi.Dilenci, tepkiler üzerine hızla caddeden uzaklaşıp, gözden kayboldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dilenciden  Tepki  Gösterenlere  Pişkin  Cevap  Ekmeğime  Mani  Olmayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER