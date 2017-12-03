DİLENCİDEN TEPKİ GÖSTERENLERE PİŞKİN CEVAP: EKMEĞİME MANİ OLMAYIN
Konya'da bir dilenci kendisini kameraya çekenlere tepki göstererek "İstiyorum veren verir vermeyen vermez. Ekmeğime mani olmayın." dedi.
Konya'da trafiğin en yoğun olduğu caddedeki kırmızı ışıkta sürücülerin yanına giden bir dilenci, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilmesine tepki gösterdi. Dilenci, "İstiyorum veren verir, vermeyen vermez" dedi.
"EKMEĞİME MANİ OLMAKTAN SEN UTANMIYOR MUSUN?"
Olay, kentin en işlek bölgesi Nalçacı caddesinde bir alışveriş merkezinin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran sürücülerin yanına yaklaşıp, para isteyen bir kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Fark edince, kayıt eden kişiye tepki gösterdi. Bir kişi, "Biraz önce topallıyordun ama şimdi topallamıyorsun. İnsanları niye kandırıyorsun?" dedi. Başka bir kişinin "Elin, ayağın tutmuyor mu, çalışamaz mısın? Bu yaptığından utanmıyor musun?" diye sorması üzerine dilenci, "Cezaevinden çıktım. Denetim serbestlikteyim. Çalışamıyorum. İstiyorum veren verir, vermeyen vermez. Ekmeğime mani olmaktan sen utanmıyor musun?" dedi.Dilenci, tepkiler üzerine hızla caddeden uzaklaşıp, gözden kayboldu.
Kaynak: haberinburada
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