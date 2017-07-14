Erdoğan'a Suikast Düzenlemek İsteyen Fetö'cüler Toplu Halde Hasta Oldu
Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
Küresel Isınma Durdurulmazsa Pek Çok Başkent Sular Altında Kalacak
Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
Sevan Nişanyan Cezaevinden Firar Ederek Yurt Dışına Kaçtı
Caniliğin Bu Kadarı! Poşet İçerisinden Ölü Köpek Yavruları Çıktı
Loic Remy'nin Menajeri, Fenerbahçe İle Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi
Gs, Semih'in 2 Milyon Euro Karşılığında Sparta Prag'a Gittiğini Duyurdu
Dilencinin Üzerinden Arsa Tapusu Çıktı
Meteroloji Uyardı! Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 4-7 Derece Düşecek
Adalet Bakanlığı'ndan "Hero" Genelgesi: Mesaj İçerikli Giysiler Toplatılacak
İç Tüzük Değişikliği Görüşmelerinde "Burası Babanızın Çiftliği Değil" Tartışması
Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi
Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
Lüksenburg'tan Tokat'a Sadece Dişlerini Almak İçin Geldiler
Ağaç Katliamını "Katil Dediğin Seri Olur, El Salla Kameraya" Sözleriyle Anbean Kaydetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım, Şehitler İçin Dua Etti
Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ARSA TAPUSU ÇIKTI


Dilencinin Üzerinden Arsa Tapusu Çıktı
Tarih : 14 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Dilencinin Üzerinden Arsa Tapusu Çıktı(5/10)1

Bursa'da mendil satma bahanesiyle dilencilik yaptığı iddia eden şahsın üzerinden çıkanlar zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

ARSA TAPUSU ÇIKTI

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, Şehreküstü'de bir kişinin mendil satma bahanesiyle dilencilik yaptığını tespit etti. Zabıta noktasına çağrılan Murat K.'nın üzerinden 2 bin 278 lira, bir çok bankaya ait bankamatik ile kredi kartı ve bir adet Balıkesir'in Bandırma ilçesinden arsa tapusu çıktı. Zabıta ekipleri şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesince zabıt düzenledi. Ekipler, paralara el koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dilencinin  Üzerinden  Arsa  Tapusu  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER