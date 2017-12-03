Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Bugün Galatasaray'ın 3-0 ile kurtulması, Tudor'un büyük balıdır" dedi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş 'ın sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

NTV Spor yorumcusu Dilmen'in derbinin ardından yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar şöyle;

"14 POZİSYONUN 3'Ü GOL OLDU"

"Derbilerde 5-0 gördüm, 5-1 gördüm, 6-0 gördüm ama bu başka. Bugün Şenol Hoca müthiş hazırlanmış. Benim için çok net favorim Beşiktaş'tı. 14 pozisyonun 3'ü gol oldu." "Galatasaray tarihi hezimetten kurtuldu"

"GALATASARAY'IN 3-0 İLE KURTULMASI, TUDOR'UN BALIDIR"

"Beşiktaş'ın performansı, Fırat Aydınus'un ilk yarıda vermediği penaltıyı kurtardı. İkinci yarıda anladı zaten hatasını, İkinci yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Bugün Galatasaray'ın 3-0 ile kurtulması, Tudor'un büyük balıdır. Galatasaray tarihi bir hezimete uğrayabilirdi."

Kaynak: haberinburada