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Dilmen'den derbi teşhisi: 3-0'lık skor, Tudor'un balıdır

DİLMEN'DEN DERBİ TEŞHİSİ: 3-0'LIK SKOR, TUDOR'UN BALIDIR

Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Bugün Galatasaray'ın 3-0 ile kurtulması, Tudor'un büyük balıdır" dedi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Dilmen'den Derbi Teşhisi: 3-0'lık Skor, Tudor'un Balıdır(7/10)3

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş 'ın sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

NTV Spor yorumcusu Dilmen'in derbinin ardından yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar şöyle;

"14 POZİSYONUN 3'Ü GOL OLDU"

"Derbilerde 5-0 gördüm, 5-1 gördüm, 6-0 gördüm ama bu başka. Bugün Şenol Hoca müthiş hazırlanmış. Benim için çok net favorim Beşiktaş'tı. 14 pozisyonun 3'ü gol oldu." "Galatasaray tarihi hezimetten kurtuldu"

"GALATASARAY'IN 3-0 İLE KURTULMASI, TUDOR'UN BALIDIR"

"Beşiktaş'ın performansı, Fırat Aydınus'un ilk yarıda vermediği penaltıyı kurtardı. İkinci yarıda anladı zaten hatasını, İkinci yarıda takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Bugün Galatasaray'ın 3-0 ile kurtulması, Tudor'un büyük balıdır. Galatasaray tarihi bir hezimete uğrayabilirdi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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