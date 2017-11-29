Vatandaşlardan gelen dini sorulara yanıt veren Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu kez Bitcoin ve Ethereum soruldu. Bir vatandaşın yönelttiği, "Bitcoin Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?" sorusunu yanıtlayan fetva uzmanları, sanal paranın, arkasında herhangi merkezi bir finansal kurum bulunmaksızın kullanıcılar arasında doğrudan ticari alışverişe imkân tanıyan ve her kullanıcı için özel kriptolanmış/şifrelenmiş para birimi olduğunu belirtti.

"DEVLET DENETİMİNDEN UZAK OLDUĞU İÇİN DİNEN UYGUN DEĞİLDİR"

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, bir para biriminin para hükmünde olabilmesi için ya değerini devlet otoritesinden alması ya da altın gibi zati bir değere sahip olması gerektiği belirtilen yanıtta, şöyle denildi:

"Değer kazanıp kaybetme hususunda spekülasyona açık olmaları, daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir."

GEREKÇESİYLE AÇIKLANACAK

Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkan Ekrem Keleş başkanlığında her çarşamba günü toplanıyor. Edinilen bilgiye göre, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıda, fetva uzmanlarının verdiği yanıtla yetinilmeyecek. Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paralar, Kurul'da ayrıntılarıyla ele alınacak.

Diyanet kaynakları, "Toplantıda sanal para konusu gündeme gelecek. Bizim kurul toplantımızda bu tür muhtelif konular ele alınır. Son şekliyle karar verilir. Gerekçeleriyle karar açıklanır" dedi.

İKİ BÜYÜK BORSADAN GÜVEN ARTIRAN GİRİŞİMLER

Hiçbir devlet tarafından halen kontrol edilmeyen sanal paralar arasında en büyüğü olan Bitcoin'in güvenilirliği ve yasal arka planı konusunda önemli gelişme ekim ayı sonunda Chicago Borsası'nda yaşanmıştı. Borsa, yıl sonundan itibaren Bitcoin'in resmi olarak vadeli işlemlerde kullanılabileceğini açıkladı. Kendi milli sanal parasını üretmek için girişimde bulunan ülkeler ortaya çıkarken, dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası işletmecisi CME Group, Bitcoin işlemlerine başlayacakları tarihin 11 Aralık olarak duyurulmasının yanlışlıkla olduğunu açıkladı. Ancak CME, yıl sonuna kadar bu işlemlere başlamayı planlıyor.40 BİN DOLARA ÇIKAR

Fortress Hedge Fonu'nun eski yöneticisi Michael Novogratz, Bitcoin'in önümüzdeki 13 ay içinde değerini 4 katına çıkarabileceğini kaydederek "Bitcoin'in fiyatı 2018 sonuna kadar kolaylıkla 40 bin dolar seviyesine gidebilir" dedi. Novogratz, Bitcoin'in en büyük rakibi olan ve hali hazırda 500 dolar civarında bir fiyatla işlem gören Ethereum'un da 2018 sonuna kadar fiyatını üçe katlayabileceğini söyledi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin 304 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Novogratz, "2018 sonunda bu rakam 2 trilyon dolara yaklaşabilir" diye konuştu.ÇÖKÜŞ İHTİMALİ YÜKSEK

Finans haberleri sitesi MarketWatch'un köşe yazarlarından Mark Hulbert, sanal para birimi Bitcoin'in yılbaşından bu yana fiyatını artırarak 10 bin doları geçmesine karşın yakın bir zamanda çöküş ihtimalinin yüzde 80'in üzerinde olduğunu söyledi. Hulbert, EMTIA fiyatlarının yakın geçmişte aşırı yükseldiğini, fakat bunu takip eden 2 yıl içerisinde de fiyatlarda en az yüzde 40'lık düşme görüldüğünü hatırlattı. Hulbert'in tezini dayandırdığı Ulusal Araştırma Bürosu (NBER) tarafından yayınlanan "Fama Balonları" isimli araştırmada, fiyat yüzde 100 veya üzerinde artarsa, gelecek iki yıl içerisindeki düşüş ihtimali yüzde 50 oluyor. Eğer varlık fiyatındaki yükseliş en az yüzde 150 olursa, çöküş ihtimali de yüzde 80'e yükseliyor. NBER çalışmasına göre, fiyatlarda sert yükseliş arttıkça çöküş kesinleşiyor. Söz konusu araştırmayı esas alan Hulbert, Bitcoin'in son 2 yılda yüzde 2 bin 500'lük yükselişinin çöküşün habercisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: haberinburada