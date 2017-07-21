Ülkenin Yüzde 85'i Ayaklandı! Venezuela Yanıyor, Başkan Maduro Görmüyor
Ruhsat Alabilmek İçin 5 Katlı Binaya 3 Katlık Yangın Merdiveni Yaptılar
Bodrum'daki Depremin Ardından Ufo Paniği Kamerada!
Fetö'ye Ait 734 Marka, 72 Tasarım Ve 15 Patent Tmsf'ye Devredildi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı İle Ayak Tenisi Oynayınca Her Oyuna Yeteneği Var Dedirtti
Yaylabaşı Köyünde Cami Var İmam Yok! Ezan Sesine Hasret Kaldılar
Yozgat'ta Ahıra Yıldırım Düştü: 21 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Mauricio Isla, Resmi İmzayı Attı
İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü
Üreme Dönemindeki Denizanaları Havaların Isınmasıyla Körfez'e Akın Etti
'din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi' Müfredat Taslağı Askıda
Ege'deki Deprem Sonrası Kandilli'den Açıklama: Büyüklüğü 6.6
Ceren'in Dövmesi, Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu
Salvador Dali'nin Mezarı Dna Testi İçin Açıldı
Büyük Deprem Sonrası Muğla'da Son 5 Saatte 95 Artçı Yaşandı
Ünlü Çiftten Oşanmıyoruz Pozu
Maçtan Sonra Caps'ler Patladı: Tudor Ağlama
Galatasaray'ın Gözden Çıkardığı Carole İçin Birçok Takım Sıraya Girdi
Engelli Kızın Çantasını Kalan Kapkaççı 11 Yaşında Çocuk Çıktı!
Östersunds'a Elenen Galatasaray, Mircea Lucescu İçin Harekete Geçti

'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' müfredat taslağı askıda

'DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ' MÜFREDAT TASLAĞI ASKIDA

MEB, ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredat taslağının askıya çıkardı. 31 Temmuz'a kadar devam edecek sürece katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar görüş bildirebilecek.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : 'din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi' Müfredat Taslağı Askıda(5/10)1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programlarının değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda araştırmacılık, yenilikçilik ve temel beceriler esas alınarak güncelleştirilmesi kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin (4-8 ve 9-12) öğretim programlarının taslakları, alan uzmanları ve akademisyen görüşleri doğrultusunda, "Din, Ahlak ve Değerler" alanındaki derslerin öğretim programları ile de bütünlük sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.

TASLAK ASKIYA ÇIKARILDI

Bu çerçevede Bakanlık tarafından hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarının taslakları http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresinde askıya çıkarıldı.

VATANDAŞLAR 31 TEMMUZ'A KADAR GÖRÜŞ BİLDİREBİLECEK

31 Temmuz'a kadar devam edecek askı sürecine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, taslak öğretim programları kategorisinde bulunan "görüş bildirme formu"nu kullanarak görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Din  Kültürü  Ve  Ahlak  Bilgisi    Müfredat  Taslağı  Askıda    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER