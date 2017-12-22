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Dinamo Kiev'den Sürpriz Vida Cevabı: Takımdan Ayrılmadı

DİNAMO KİEV'DEN SÜRPRİZ VİDA CEVABI: TAKIMDAN AYRILMADI

Beşiktaş Vida için gün sayarken Ukrayna ekibinin teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, "Vida şu an tatilde. Takımla daha vedalaşmadı. Tatili bittiğinde geri dönecek" dedi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Dinamo Kiev'den Sürpriz Vida Cevabı: Takımdan Ayrılmadı(9/10)5

Ukrayna basınına konuşan Aleksandr Khatskevich, Hırvat stoperin kesin olarak takımdan ayrılmadığını belirtti ve Vida ile devam edebileceklerinin sinyalini verdi.

"TAKIMLA DAHA VEDALAŞMADI"

Aleksandr Khatskevich, yaptığı açıklamada "Vida şu an tatilde. Takımla daha vedalaşmadı. Tatili bittiğinde geri dönecek. O zaman veda mı edecek yoksa devam mı edeceğiz bakacağız. Bu ona bağlı" sözlerini kullandı.

"VIDA BİZİMLE ANLAŞTI"

Öte yandan Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marjan Mrmic, geçtiğimiz günlerde Hırvat basınına yaptığı açıklamalarda siyah-beyazlı ekibin Domagoj Vida ile anlaşmaya vardığını söyledi.

Vida'nın 3 Ocak tarihinde Beşiktaş kampına katılacağını belirten antrenör, "Domagoj Vida bizimle anlaştı ve imza attı. Eğer biri sözleşmesinin bedelini ödeyip onu almak istiyorsa, ki Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları da var, Beşiktaş ile görüşmeli. Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları spekülasyon. Dinamo Kiev'e geri döneceği de doğru değil. Beşiktaş ile anlaşmaya vardı ve 3 Ocak tarihinde Antalya'da kampa katılacak. Bizim oyuncumuz ve sezonun 2. yarısında bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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