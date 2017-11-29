Adana'da 2 yıl önce dindar ve sakallı olduğu için öldürülen şahsın, PKK infaz timi tarafından katledildiği, eve giren iki kişinin "Yasin Börü gibi sen de öleceksin. Sizin gibiler artık yaşamayacak, kaleminiz Kandil'de kırıldı" diye bağırıp kurşun yağmuruna tuttukları ortaya çıktı.

CİNAYET İÇİN ÖZEL BİR EKİP KURULDU

22 Temmuz 2015 tarihinde Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, terör örgütü PKK sempatizanlarının korsan gösteri yaptığı sırada eve gelen maskeli 3 kişiden 2'sinin, evli ve 3 çocuk babası Ethem Türkben'i çocuklarının yanında tabancayla ateş ederek öldürmesinin ardından olayın aydınlatılması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

YASİN BÖRÜ GİBİ ETHEM TÜRKBEN DE DİNDAR OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü PKK'nın, Kobani olaylarından sonra infaz timi oluşturduğunu ve bu timin Kandil'den emir alıp o dönem dindar ve muhafazakar aile ve gençlere yönelik baskı kurmak için kurulduğunu belirledi. Polis bu kapsamda Kobani olayları sırasında Diyarbakır'da Kurban Bayramı sırasında fakirlere et dağıtılan Yasin Börü'nün öldürüldüğünü, Adana'da ise sadece sakalı uzun olan ve dindar bir yaşantısı olan Ethem Türkben'in öldürüldüğünü belirledi. Polis bu tespitlerin ardından Türkben'in katillerini belirlemek için çalışma başlattı. Polis olayın tek görgü tanığı olan Türkben'in eşiyle yeniden görüşerek bütün detayları değerlendirdi.

"EVE İKİ MASKELİ KİŞİ GİRDİ ETHEM'İ SORUP KURŞUN YAĞDIRDI"

Türkben'in eşi polise verdiği ifadede akşam yemek yerken arka bahçe kapısından mutfağa yüzü maskeli iki kişinin eve girdiğini önce kendisiyle karşılaştıklarını ve "Ethem nerede" diye sorduktan sonra içeri girdiklerini eşinin de çocuklarıyla birlikte yemek yediğini daha sonra "Sen de Yasin Börü gibi öleceksin. Sizin gibiler artık yaşamayacak, kaleminiz Kandil'de kırıldı" dedikten sonra ikisinin birden tabanca ile ateş açmaya başladığını, çok sayıda kurşun isabet eden kocasının orada öldürüp kaçtığını anlattı. Ayrıca Türkben'in eşinin, kocasına olaydan birkaç saat önce 3 aylık hamile olduğunu söylediği belirtildi.

TEM EKİPLERİ 2 YIL MAHALLEDE YAŞADI

Bu tespitler üzerine polis olaydan sonra katilleri bulmak için mahalleye yerleşti. Sivil polisler artık Gülbahçesi Mahallesi'nden birisi gibi olup olayın bütün detaylarını öğrendi. Yapılan bu titiz çalışmanın ardından polis Türkben'in Kandil'in emriyle PKK tarafından kurulan infaz timi tarafından sadece sakallı ve dindar olduğu için öldürüldüğünü tespit etti. Polis ayrıca polis infaz timindeki zanlıların isimlerini de tespit etti. Polis bu zanlılardan Sedat Ö.'yü (22) Şırnak'ta, Ferdin A. (21) ve Rubar E.'yi (20) Gülbahçesi Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmemiş ancak çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Kaynak: haberinburada