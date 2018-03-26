DİPLOMAT KRİZİ RUSYA EKONOMİSİNİ VURDU! BORSA VE RUBLE ÇAKILDI
ABD ve 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Rus rublesi ve Moskova borsası düşüşe geçti.
Eski bir Rus ajanının zehirlenmesi olayı nedeniyle çok sayıda ülkenin, Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Rus rublesi ve Moskova borsası düşüşe geçti.
RUBLE, DOLAR VE EURO KARŞISINDA DÜŞÜŞE GEÇTİ
İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından Rusya'nın sorumlu tutulması nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda Batılı ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması sonucu Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 57,2 seviyesine, euro karşısında da yüzde 0,38 düşerek 71,1'e geriledi.
KAYIPLAR YAŞANDI
Moskova Borsası Endeksi (MICEX) kararın ardından yüzde 0,8 değer kaybederek 2.268 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 0,9 düşüşle 1.250 puana indi.
Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Rusya nezdinde küresel risk algısının yükselmesi nedeniyle borsa ve rublede değer kayıplarının yaşandığını ifade etti.
ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus Konsolosluğu'nu kapatma kararı alırken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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