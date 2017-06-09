DİRAR FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAĞINI AĞZINDAN KAÇIRDI!
Monaco'nun etkili futbolcusu Nabil Dirar, Fransız medyasına Fenerbahçe transferinin ileri bir noktaya geldiğini söyledi.
Bu konuda ilk kez konuşan 31 yaşındaki Faslı futbolcu, Fransız medyasına Fenerbahçe'ye transferinin ileri bir noktada olduğunu ağzından kaçırdı.
Sorular karşısında bu gelişmeyi daha fazla gizleyemeyen Dirar için Fransa'nın Borsarama Dergisi, "Dirar ağzından kaçırdı, demek ki transfer bitme noktasına gelmiş" yazdı.Sorular karşısında bu gelişmeyi daha fazla gizleyemeyen Dirar için Fransa'nın Borsarama Dergisi, "Dirar ağzından kaçırdı, demek ki transfer bitme noktasına gelmiş" yazdı.
kaynak:sabah
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