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dirar yolda

DİRAR YOLDA

Yüksek maliyeti nedeniyle Lens'ten vazgeçen Kanarya, Monaco'nun sağ kanadını bitirme aşamasında

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:31
Puan Ver : Dirar Yolda(8/10)7


Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren Jeremain Lens için Sunderland, tam 6 milyon Euro talep etti. Hollandalı yıldızın yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu transferi rafa kaldıran sarı-lacivertliler, Monaco'nun sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı bitirme aşamasına geldi. Daha önceki görüşmelerde yüksek bonservis talebi olan Monaco'nun, Dirar'ın uzun yıllar verdiği hizmetler nedeniyle bu istekten vazgeçtiği öğrenildi. Monaco ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Dirar'ın bonservisini bedelsiz olarak alacağı ve bu işlemlerin ardından 3 yıllığına Fenerbahçe ile kontrata imza atacağı bildirildi. Hollandalı oyuncu, bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Monaco'da sadece 8 lig maçında görev yapabildi.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Dirar  Yolda    haber

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