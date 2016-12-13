Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekiplerini hedef alan hain terör saldırısı sonrası emniyet mensuplarına bir destek de 'Diriliş Ertuğrul' ekibinden geldi.



geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta yaşanan alçak saldırı sonrası tüm Türkiye birlik olurken, sosyal medyada "#PolisiminYanındayım" hashtagi ile polise destek verildi. TRT ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'Diriliş Ertuğrul' ekibi de bu hashtag'a destek vermek amacıyla Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.







Ekibiyle birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden dizinin senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan kahraman polislerimizi ziyaret ettik. #PolisiminYanındayım" mesajını yayımladı.







kaynak:milliyet