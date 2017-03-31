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'diriliş ertuğrul' setinde alyans paniği!

'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' SETİNDE ALYANS PANİĞİ!

Bu yaz Gökhan Töre'yle evlenecek olan Esra Bilgiç, nişanlanırken taktığı alyansı dizi setinde kaybetti.

Tarih : 31 Mart 2017, 11:58
Puan Ver : 'diriliş Ertuğrul' Setinde Alyans Paniği!(10/10)10


Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Gökhan Töre'yle gizlice nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Esra Bilgiç, sette alyansını kaybedince olanlar oldu!



Gözyaşlarına boğulan Bilgiç için 24 saatlik arama operasyonu yapıldı. Ünlü oyuncu, yüzük bulununca havalara uçtu.



 



kaynak:milliyet








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