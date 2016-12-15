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diriliş ertuğrul'da iki ayrılık birden!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA İKİ AYRILIK BİRDEN!

Reytingleri alt üst eden 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Maria rolünü canlandıran Sedef Şahin ve Philip rolünü canlandıran Cenk Karagöz diziden ayrıldı.

Tarih : 15 Aralık 2016, 12:19
Puan Ver : Diriliş Ertuğrul'da İki Ayrılık Birden!(10/10)10


Reytingleri alt üst eden 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Maria rolünü canlandıran Sedef Şahin ve Philip rolünü canlandıran Cenk Karagöz diziden ayrıldı.



TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. Son bölümde zehirlenen Ertuğrul ölümden dönerken, öfkesi nefes kesti.



TURGUT, MARİA VE PHILIP'İ ÖLDÜRDÜ



Yeni sezonda birçok ismin dahil olduğu dizide dün akşam sürpriz iki ayrılık yaşandı. Tapınakçı Simon'un kız kardeşi Maria ve Philip Turgut Alp tarafından öldürüldü. Dizide Maria Rolünü Sedef Şahin, Philip rolünü ise Cenk Kangöz canlandırıyordu.



 



kaynak:habertürk








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