Türkiye'nin mega projelerinden yerli otomobilde nihayet perde iniyor. Yerli otomobildeki babayiğitler belli olduktan sonra sırada hangi ilde üretileceği kaldı. Yerli otomobil üretimi için birçok ilden talep geldi. Son talip ise Diriliş'in kenti Bilecik oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, tüm onayları alınan Bursa karayolundaki 6 bin dönümlük sanayi bölgesinin yerli otomobilin üretim merkezi olabileceğini belirterek, "Babayiğitlik, dirilişin şehrine yakışır. Bu topraklarda dikilen çınar ağacı, yüzyıllar boyunca dünyaya adalet dağıtmış. Atalarımızın başladığı noktada böylesine önemli bir dirilişi gerçekleştirirsek çok bereketli iş yapmış olacağız." dedi.

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNE BİLECİK TALİP OLDU

Yağcı, AA muhabirine, Türkiye'nin yerli otomobilini yapacak Ortak Girişim Grubu'nda yer alan "5 babayiğit"in ülkenin geleceği için çok önemli bir işe giriştiğini söyledi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi metropol şehirlerin bağlantı ve uğrak yeri Bilecik'in yan sanayi firmalarıyla yerli otomobilin üretim merkezi olabileceğini dile getiren Yağcı, ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki 20'yi aşkın firmasıyla, Bursa'daki Gemlik limanlarına yakınlığıyla kentin önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı.

"DİRİLİŞ RUHUNUN SEMBOLÜ OLDU"

Bilecik'in bu iş için en iyi yerlerden biri olduğunu anlatan Yağcı, şöyle devam etti:

"Bilecik olarak yerli otomobil seferberliğinde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Bilecik'in yeni kurulacak 3. Sanayi Bölgesi, yerli otomobil için hazır. Yerli otomobil, diriliş ruhunun bir sembolü haline geldi. Bu zamana kadar bu işi yapacaklar çıkmıyordu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle '5 babayiğit' çıktı. Kendilerine milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Dirilişin ve şahlanışın sembolü Bilecik, yerli otomotiv için en uygun yer. Kentin hangi noktası olursa olsun. Otomotiv alanında çok önemli yere sahip Sakarya ve Bursa'nın üzerinde bir çizgi oluşturmak istiyorsak iki şehre de 100 kilometre mesafedeyiz."

"BU YARIŞTA BİZDE VARIZ"

Bursa karayolunda bulunan ve onayları alınan 6 bin dönümlük 3. Sanayi Bölgesi alanının tüm altyapı ve parsel çalışmalarının bitirildiğine işaret eden Yağcı, "Otomotiv üretimini oraya yönledirme imkanına sahibiz. Bu yarışta biz de varız. Bu heyecanı biz de paylaşıyoruz. Yerli otomobille diriliş ruhunun kendi topraklarında yeniden doğması sağlanmış olur. Bunun bu anlamda önem arz ettiğini düşünüyorum. Şehrimizin tüm imkanlarını sunmaya hazırız." dedi.

BABAYİĞİT'LİK DİRİLİŞ'İN ŞEHRİNE YAKIŞIR"

Yağcı, kente 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi alanının otomotiv ana sanayi, hatta yan sanayisini bile konumlandıracak durumda olduğunu belirterek, "Tabii kararı babayiğitler verecek. Babayiğitlik, dirilişin şehrine yakışır. Bu topraklarda dikilen çınar ağacı, yüzyıllar boyunca dünyaya adalet dağıtmış. Atalarımızın başladığı noktada böylesine önemli bir dirilişi gerçekleştirirsek çok bereketli iş yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada