

Tekfen Film'den yapılan yazılı açıklamada, "Önceki gün bir kısım medyada yer alan, dizimizin ikinci sezonunda “Turalı” karakterine hayat veren oyuncumuz Boğaçhan Talha Peker'in sessiz sedasız dizimizden çıkarıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tarihi gerçeklikten ilham alan dizimiz de, işlenen konular, belirli zaman aralıklarını kapsamaktadır. Üçüncü sezon hikayemiz, ikinci sezon hikayemize göre 10 yıl sonra yaşananları konu almaktadır. Bu nedenle “Turalı” karakterine dizimizin üçüncü sezonunda yer verilememiştir.







Yine dizimizin ikinci sezonunda “Dündar Bey” karakterine hayat veren Arda Anarat adlı oyuncumuz da, karakterinin 10 yıl yaşlanması nedeniyle üçüncü sezonda yerini Batuhan Karacakaya adlı oyuncumuza bırakmıştır.







Dizimizin ikinci sezonunda “Turalı” karakterine hayat veren çocuk oyuncumuz Boğaçhan Talha Peker'in küçük yaşına rağmen göstermiş olduğu başarılı performans, halkımızın teveccühünü kazanmıştır. Boğaçhan Talha Peker'in oyunculuk kariyerine devam etmek istemesi halinde, yapım şirketimiz kendisi ile önümüzde ki yıllarda başka projelerde de birlikte çalışmayı düşünmektedir" denildi.







kaynak:milliyet