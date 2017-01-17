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dirt showdown kısa süreliğine ücretsiz oldu

DİRT SHOWDOWN KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLDU

Yaptığı kampanyalar ve dağıttı oyunlar ile tanınan Humble Bundle, yine adından söz ettirmek için geliyor. Peki Dirt serisinden Dirt Showdown'u kısa süreliğine ücretsiz olarak sunacak olan Humble Bunle, bu etkinliği kaç gün sürdürecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:33
Puan Ver : Dirt Showdown Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu(5/10)6


Humble Bundle bu kez Dirt serisinin şüphesiz en eğlenceli oyunu Dirt Showdown kullanıcılara ücretsiz olarak verilecek. 2 gün sürecek bu etkinlikte yapmanız gereken tek şey oyunu Steam üzerinden aktif etmek. Oyunu indirmeden sistem gereksinimlerine göz atmak isterseniz, aşağıdan inceleyebilirsiniz.



MİNİMUM:




  • OS:Windows Vista, Windows 7


  • Processor:AMD Athlon 64 x2 ,Intel Pentium D  3.2Ghz


  • Memory:2 GB RAM


  • Graphics:AMD HD2000 Series, Nvidia 8000 Series, Intel HD Graphics 2500, AMD Fusion A4


  • Ekran kartı:AMD HD2000 Series, HD3000 Series, HD4000 Series, HD5000 Series, HD6000 Series, HD7000 Series; Nvidia GeForce 8000 Series, 9000 Series, GTX200 Series, GTX400 Series, GTX500 Series


  • DirectX:11


  • Sabit disk:15 GB boş alan



Tavsiye edilen:




  • OS:Windows Vista or Windows 7 64 bit


  • İşlemci:AMD Bulldozer or Intel Core i7


  • Bellek:4 GB RAM


  • Graphics:AMD HD5870 or Nvidia GeForce 470GTX


  • DirectX:11


  • Sabit disk:15 GB boş alan








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