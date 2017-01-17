DİRT SHOWDOWN KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLDU
Yaptığı kampanyalar ve dağıttı oyunlar ile tanınan Humble Bundle, yine adından söz ettirmek için geliyor. Peki Dirt serisinden Dirt Showdown'u kısa süreliğine ücretsiz olarak sunacak olan Humble Bunle, bu etkinliği kaç gün sürdürecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Humble Bundle bu kez Dirt serisinin şüphesiz en eğlenceli oyunu Dirt Showdown kullanıcılara ücretsiz olarak verilecek. 2 gün sürecek bu etkinlikte yapmanız gereken tek şey oyunu Steam üzerinden aktif etmek. Oyunu indirmeden sistem gereksinimlerine göz atmak isterseniz, aşağıdan inceleyebilirsiniz.
MİNİMUM:
OS:Windows Vista, Windows 7
Processor:AMD Athlon 64 x2 ,Intel Pentium D 3.2Ghz
Memory:2 GB RAM
Graphics:AMD HD2000 Series, Nvidia 8000 Series, Intel HD Graphics 2500, AMD Fusion A4
Ekran kartı:AMD HD2000 Series, HD3000 Series, HD4000 Series, HD5000 Series, HD6000 Series, HD7000 Series; Nvidia GeForce 8000 Series, 9000 Series, GTX200 Series, GTX400 Series, GTX500 Series
DirectX:11
Sabit disk:15 GB boş alan
Tavsiye edilen:
OS:Windows Vista or Windows 7 64 bit
İşlemci:AMD Bulldozer or Intel Core i7
Bellek:4 GB RAM
Graphics:AMD HD5870 or Nvidia GeForce 470GTX
DirectX:11
Sabit disk:15 GB boş alan
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar