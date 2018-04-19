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Dış basın bombayı patlattı: Kesin olarak Galatasaray'la anlaştı

DIŞ BASIN BOMBAYI PATLATTI: KESİN OLARAK GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Peru basını, ismi Galatasaray'la anılan Jefferson Farfan'la ilgili "Dünya Kupasından sonra kesin olarak Galatasaray'da" yazdı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Dış Basın Bombayı Patlattı: Kesin Olarak Galatasaray'la Anlaştı(8/10)4

Adı Galatasaray'la transfer dedikodularına karışan Jefferson Farfan hakkında bir iddia da Peru basınından geldi.

Peru'da yayım yapan Diario El Bocon adlı internet sitesi "Galatasaray Farfan'ı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra ya alacak ya alacak" başlığıyla bir haber yayımladı.

GALATASARAY İSTERKEN SCHALKE'DE KALMIŞTI

Haberde kariyerini Lokomotiv Moskova'da sürdüren 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Cim Bom'un 2014-15 sezonu için de teklif yaptığı fakat Perulunun o dönem Schalke 04'te kalmayı tercih ettiği hatırlatıldı.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun yıllık 2 milyon 450 bin dolar istediği kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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