DIŞ BASIN BOMBAYI PATLATTI: KESİN OLARAK GALATASARAY'LA ANLAŞTI
Peru basını, ismi Galatasaray'la anılan Jefferson Farfan'la ilgili "Dünya Kupasından sonra kesin olarak Galatasaray'da" yazdı.
Adı Galatasaray'la transfer dedikodularına karışan Jefferson Farfan hakkında bir iddia da Peru basınından geldi.
Peru'da yayım yapan Diario El Bocon adlı internet sitesi "Galatasaray Farfan'ı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra ya alacak ya alacak" başlığıyla bir haber yayımladı.
GALATASARAY İSTERKEN SCHALKE'DE KALMIŞTI
Haberde kariyerini Lokomotiv Moskova'da sürdüren 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Cim Bom'un 2014-15 sezonu için de teklif yaptığı fakat Perulunun o dönem Schalke 04'te kalmayı tercih ettiği hatırlatıldı.
Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun yıllık 2 milyon 450 bin dolar istediği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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