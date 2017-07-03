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Diş Çürüklerini Beslenme Tarzı Nasıl Tetikliyor?
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diş çürüklerini beslenme tarzı nasıl tetikliyor?

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ BESLENME TARZI NASIL TETİKLİYOR?

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimi Aylin Bal, diş çürüğünün oluşma nedenlerini beslenme tarzımızın belirlediğine işaret ediyor.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 15:36
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Günümüzde hazır gıda endüstrisinin gelişmesiyle birlikte her an elimizin altında olan bu tür gıdaların tüketiminin de artması, daha az çiğneme gerektiren yumuşak gıdalarla beslenilmesi, günümüzde diş çürüğü artışının başlıca sorumlusu olarak kabul ediliyor. İlk insanların sert gıdalarla beslendikleri için dişlerdeki temizliğin doğal yollardan gerçekleştiğini belirten İAÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimi Aylin Bal, günümüzde hazır gıda ve daha az çiğneme gerektiren yumuşak gıdaların diş çürüklerine davetiye çıkardığına vurgu yapıyor.



Elma, havuç, ayva ısırılarak yenmeli!



Elma, havuç, ayva gibi sert besinlerin ısırılarak yenmesinin diş etlerini güçlendirdiği gibi dişlerin mekanik temizlenmesini de sağladığını ifade eden Diş Hekimi Bal, “Bu tarz meyveleri ısırarak yemeye özen göstermeliyiz” diyor. 



Diş düşmanı yiyecek ve içeceklere dikkat!



Diş hekimi Aylin Bal; işlenmiş karbonhidratlar, alkol, yapışkan gıdalar, kola-gazoz gibi şeker ve asit oranı yüksek içecekler, limon, sık kahve ve çay tüketimi, şekerli sakız gibi yiyecek ve içecekleri diş sağlına düşman gıdalar olarak tanımlarken; protein, peynir, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin gıdalar, yer fıstığı, rafine edilmemiş hububat, kereviz, yeşil çay, kivi, balık, şekersiz, xylitollü sakız, elma gibi gıdaların diş dostu gıdalar olduğunu belirtiyor.



 



 



 



 



kaynak:iha








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