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Diş hekimi hastasına fazla anestezi verip tecavüz etti

DİŞ HEKİMİ HASTASINA FAZLA ANESTEZİ VERİP TECAVÜZ ETTİ

Belçika'da, üç hastasına tecavüz ettiği iddia edilen diş hekimi beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hekimin hastalarını bilerek fazla anestezi vererek bayılttığı ortaya çıktı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : Diş Hekimi Hastasına Fazla Anestezi Verip Tecavüz Etti(5/10)1

Belçika'da, üç hastasına tacizde bulunduğu iddia edilen diş hekimi beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan de Standaard gazetesinde yer alan habere göre, Brüksel'in Ganshoren bölgesinde faaliyet gösteren ismi belirtilmeyen 48 yaşındaki bir diş hekimine 2012-2013 yılları arasında cinsel istismara uğrayan üç hastası dava açtı.

19 YAŞINDAKİ HASTASINA TECAVÜZ ETMİŞ

Davacı 19 yaşındaki hastanın avukatı Cecile Kenis, sanığın, 2012'de tedavisi için gerekenden daha fazla anestezi vererek bayılttığını müvekkiline tecavüz ettiğini iddia etti. Diğer iki hasta da diş hekimine cinsel istismar iddiasıyla dava açtı.

Brüksel Ceza Mahkemesi, diş hekiminin 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, cezanın iki yıl ertelenmesine ve tecavüze uğrayan davacıya 7 bin 500 avro, istismara uğrayan davacılara 2 biner avro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

DOKTORLUK LİSANSI İPTAL EDİLECEK

Avukat Kenis, kararın Belçika Diş Hekimleri Derneğine bildirileceğini, halihazırda diş hekimliği görevine devam eden sanığın doktorluk lisansının iptal edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini bildirdi. Kenis, "Bir an önce bu kişinin görevine son verilmeli. Başka kadınlar da kurban olabilir." açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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