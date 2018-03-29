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Diş hekiminin kusarken üst geçitten düştüğü anlar kamerada

DİŞ HEKİMİNİN KUSARKEN ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolda rahatsızlanan diş hekimi, aracını durdurup indi. Üst geçidin korkuluklarına yaslanarak kusmaya çalışan hekim, 5 metreden düştü. Olay anı kameraya yansıdı.

Tarih : 29 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Diş Hekiminin Kusarken Üst Geçitten Düştüğü Anlar Kamerada(7/10)3

Hatay'ın Samandağ ilçesinde diş hekimi İrfan Hamali (38), üst geçitten düşerek yaşamını yitirdi. Diş hekiminin düşme anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

RAHATSIZLANINCA OTOMOBİLİ DURDURUP İNDİ

Evli ve 2 çocuk babası diş hekimi İrfan Hamali, 23 Mart akşamı, bir arkadaşıyla birlikte merkez Antakya ilçesinde eğlendi. Gece saatlerinde evlerine dönen ikiliden Hamali, iddiaya göre rahatsızlanınca, Antakya Çevre Yolu Subaşı Kavşağı'ndaki üst geçitte otomobili durdurup, indi.

KORKULUKLARA YASLANIP KUSARKEN ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ

Üst geçidin demir korkuluklarına yaslanarak kusmaya çalışan Hamali, bu sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten Antakya-Samandağ Çevre Yolu'na düştü.

ARKADAŞI ŞOK OLDU

Hamali'nin üst geçitten düştüğünü görünce şok yaşayan arkadaşı koşarak yanına gitti. Çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamali, hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yol kenarındaki bir güvenlik kamerasının görüntülediği talihsiz olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan Hamali'nin cenazesi ise Mızraklı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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