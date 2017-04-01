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dış kulvardan volkan şen

DIŞ KULVARDAN VOLKAN ŞEN

Milli Takım'da hafif sakatlık yaşayan Volkan Şen, dün yapılan son kontrollerde 'oynar' onayını aldı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:51
Puan Ver : Dış Kulvardan Volkan Şen(6/10)8


Milli Takım'da hafif sakatlık yaşayan Volkan Şen, dün yapılan son kontrollerde 'oynar' onayını aldı. Sağlık heyetinden gelen iyi haber sonrası teknik direktör Dick Advocaat'ın Karabük kadrosuna aldığı milli futbolcu, bugün ileri üçlünün solunda görev yapacak.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Dış  Kulvardan  Volkan  Şen    haber

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