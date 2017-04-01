DIŞ KULVARDAN VOLKAN ŞEN
Milli Takım'da hafif sakatlık yaşayan Volkan Şen, dün yapılan son kontrollerde 'oynar' onayını aldı.
Milli Takım'da hafif sakatlık yaşayan Volkan Şen, dün yapılan son kontrollerde 'oynar' onayını aldı. Sağlık heyetinden gelen iyi haber sonrası teknik direktör Dick Advocaat'ın Karabük kadrosuna aldığı milli futbolcu, bugün ileri üçlünün solunda görev yapacak.
kaynak:sabah
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