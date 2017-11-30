Türkiye'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13,9 milyar dolar, ithalatı da yüzde 25 artışla 21,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı da yüzde 73,9 artarak 7,3 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 73,9 ARTTIEkim ayında dış ticaret açığı yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim ayında yüzde 75,2 iken, 2017 Ekim ayında yüzde 65,6'ya düştü.MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 1,7 ARTTIMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,7 arttı, ithalat yüzde 6,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,9, ithalat yüzde 19,2 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 11,4 ARTTIAvrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ekim ayında yüzde 48,4 iken, 2017 Ekim ayında yüzde 49,5 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 6 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDUAlmanya'ya yapılan ihracat 2017 Ekim ayında 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 890 milyon dolar ile İngiltere, 771 milyon dolar ile ABD ve 746 milyon dolar ile İtalya takip etti.İTHALATTA İLK SIRAYI Çin ALDIÇin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ekim ayında 2 milyar 113 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 33 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 79 milyon dolar ile İtalya izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,9 OLDUTeknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36'dır.YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 16,6 OLDUİmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3'tür. 2017 Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,3'tür.

Kaynak: haberinburada