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Discovery Communications, Scripps Networks Medya Grubunu Satın Aldı

DİSCOVERY COMMUNİCATİONS, SCRİPPS NETWORKS MEDYA GRUBUNU SATIN ALDI

Discovery Channel, Eurosport, Animal Planet gibi konsept televizyon kanallarını bünyesinde bulunduran Discovery Communications, Scripps Networks medya grubunu 14.6 milyar dolara satın aldı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Discovery Communications, Scripps Networks Medya Grubunu Satın Aldı(6/10)2

Eurosport, Discovery Channel, Animal Planet, Sci gibi belgesel, yaşam tarzı, eğlence ve spor başta olmak üzere bünyesinde pek çok konsept televizyon kanalını bulunduran Discovery Communications, bugün yaptığı açıklamayla, benzer tarzda içerik üreten Scripps Networks'ü 14.6 milyar dolar nakit ve hisse değeri toplamı karşılığında satın alma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

3 MİLYAR DOLAR GELİRİ VAR

Haberturk.com'un haberine göre satın alma sürecinin 2018 yılının ilk aylarında tamamlanması bekleniyor. Sürece J.P. Morgan, Goldman Sachs, UBS, Guggenheim Securities gibi finans ve hukuk kurumları da aracılık etti.

Scripps Networks geçen yıl 3 milyar dolar civarında gelir elde ederken, şirketin net borcu ise 2.7 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Grubun kanalları arasında Travel Channel, Food Network, DIY, Cooking Channel, TVN gibi yayıncılar bulunuyor.

7 MİLYAR İZLENME

Yaşam tarzı, belgesel yapımları ve spor yayınlarıyla bilinen iki medya grubunun birleşmesiyle yıllık orijinal içeriği 8 bin saat, katalog yayın toplamı ise 300 bin saat olacak. Sosyal medya ve diğer mecralardan aylık görüntülenen kısa video içeriklerinin toplamı ise 7 milyar civarında.

Discovery ve Scripps, aynı çatı altında buluşarak, sadece ABD içerisinde, paralı kanallar arasındaki izleyici pastasını yüzde 20'ye çıkaracak. İki firma, kadınların en çok izlediği 5 kanalı da böylelikle bir araya toplamış oldu. Prime time olarak bilinen televizyon izleyicisinin zirve yaptığı saat diliminde Discovery ve Scripps birlikteliği kadın izleyicilerin beşte birinden fazlasını elinde tutuyor.

"HEYECAN VERİCİ BİR DÖNEM"

Discovery Grup Başkanı ve CEO'su David Zaslav satın alma hakkında şöyle konuştu:

Discovery için heyecan verici yeni bir dönem olacak. Güçlü markaları, formatları ve olağanüstü varlıklarıyla Scripps, dünyanın en iyi yönetilen medya şirketlerinden biri. Bizim işimiz müthiş hikayeci dilimiz ve orijinal karakterlerimizle tutkulu hayranlarımza ulaşmak. Scripps ile birlikte dünyadaki her ülkede daha güçlü, esnek ve dinamik bir medya şirketi olacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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