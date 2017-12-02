Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla bu yolla legal ya da illegal. Bu kadar açık söylüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gazipaşa Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde, açılışı yeni yapılan Gökçeler Barajı'nın temelinin üç yıl önce atıldığını, bu barajla binlerce hektar arazilerin sulanacağını, taşkının önleneceğini, içme suyu ve sulama suları olarak da kullanılacağını söyledi.

"DİK DURUP MÜCADELE EDİYORUZ"

Yurt dışında arkalarındaki en büyük gücün 80 milyon Türkiye olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, arkalarında büyük Türk milleti bulunduğunu, Türkiye olarak çok büyümeleri gerektiğini bildirdi.

Önlerine çıkan engelleri aştıklarını, her zaman dik durup mücadele ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, inandıkları kutlu yolculukta, millet için yürürken bugüne kadar gözlerini hiç kırpmadıklarını, hiç arkalarına dönüp geri adım atmadıklarını ifade etti.

"OYUNUN FARKINDAYIZ! FETÖ ABD'NİN TÜM KURUMLARINA SIZMIŞ, YÜZLERİNE SÖZLÜYORUZ"

Çavuşoğlu, bugün de birçok alanda mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bize karşı oynanan oyunların hepsinin farkındayız. Bugün FETÖ'nün Amerika'da ne yapmaya çalıştığını biliyoruz, FETÖ'nün Amerikan kurumlarına ve yargısına nasıl sızdığını, biliyoruz ve Amerikalıların yüzüne söylüyoruz, arkasından konuşmuyoruz. Biz kimsenin arkasından konuşmayız. FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmış, Amerikan yargısına da kongresine de her yere tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla bu yolla legal ya da illegal. Bu kadar açık söylüyoruz. FETÖ'yü kim kullanıyor o da ayrı bir şey. FETÖ başkasını mı kullanıyor? FETÖ birilerini bu yolda kendi terör eylemlerinde kullanıyor mu, başkaları FETÖ'yü bu yolda mı kullanıyor? Milletimiz de bunu çok iyi biliyor görüyor."

"HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milletin her şeyi gördüğünü, hiçbir şeyin milletin gözünden kaçmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Niye bazı ülkeleri FETÖ tercih ediyor, Afrika'da, Avrupa'da veya Amerika'da. Bunu da milletimiz biliyor ama milletimize bir sözümüz var. İçeride olduğu gibi dünyanın her yerinde dışarıda da bu hainlerin peşini bırakmayacağız, hesap sormaya devam edeceğiz. Bu hainler nerede olursa olsun onları bu dünyaya dar edeceğiz." şeklinde konuştu.

"TÜM DÜNYA NE KADAR TEHLİKELİ BİR ÖRGÜT OLDUĞUNU GÖRÜYOR"

"Şimdi tüm dünya görüyor ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu, hangi ajanlar bunları kullanıyor dünya görüyor. Okullarını bu yüzden kapatıyor. Niye okullar açıyorlar bu okullardaki çocuklarla o ülkenin devletine ve kurumlarına nasıl sızdığını görüyorlar." diyen Çavuşoğlu, bunu gittiği ülkelerde kendisinin de anlattığını söyledi.

Bazı ülkelerin de bu alanda direkt inceleme yaptığını belirten Çavuşoğlu, Kırgızistan gibi bazı ülkeler için geç kalındığını dile getirdi. "Kardeş Kırgızistan biz bunu söyleyince alınıyor ama bu bir vakadır, bizimle baş başa görüşmelerinde de söylüyorlar. 'Biz bunlara dokunmaya kalksak bize de darbe yapar diyorlar." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, böyle bir vahim durum olduğunu aktardı.

FETÖ'nün Pakistan'a, diğer ülkelere de bugüne kadar sızdığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Pakistan hükümetinin karşı karşıya kaldığı sorunları görüyorsunuz. Orada yaşanan bu sorunların arkasında ve içinde de FETÖ var. Geçen gün Pakistan Dışişleri Bakanı ile Azerbaycan'da sohbet etme imkanı bulduk, işte böyle bir terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"BİZİM DERDİMİZ KİMSEYLE KAVGA ETMEK DEĞİL"

Suriye'de ateşkes için Irak'ta istikrar için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu da bilinsin bu bölgelerde bize karşı oluşacak bir tehdidi yok etmek için hiçbir zaman tereddüt etmedik, yine tereddüt etmeyiz. Türkiye'ye engel çıkarmak isteyen kim olursa olsun ister bir terör örgütü, kuruluş ister bir ülke. Biz bunlarla mücadelemizi yaparız, biz bunun üstesinden geliriz. Bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil, bizim derdimiz herkesle dost olmaktır ama bizimle dost olmak isteyen herkes de Türkiye Cumhuriyetine, Türk milletine nasıl muamele edeceğini, nasıl yaklaşacağını öğrenecek. Öyle tepeden bakmayla dayatma anlayışıyla kimse bize gelmesin. Bir dost gibi eşit bir ortak gibi tüm meseleleri görüşmek isteyen herkesle oturur görüşürüz. Kazan kazan anlayışıyla."

Konuşmaların ardından, kültür merkezinin temeli atıldı.

Törene Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

Kaynak: haberinburada