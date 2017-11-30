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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: AFRİN'DEN TEHDİT GELİRSE TEREDDÜTSÜZ GİRER TEMİZLERİZ


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afrin'den Tehdit Gelirse Tereddütsüz Girer Temizleriz
Tarih : 30 Kasım 2017, 12:50
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afrin'den Tehdit Gelirse Tereddütsüz Girer Temizleriz(6/10)2

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'den bir tehdit gelmesi durumunda "Tereddütsüz girer temizleriz" açıklamasında bulundu.

"PENTAGON KENDİ BAŞKANINI DİNLEMİYORSA, SONUÇTA BİZİ İLGİLENDİRİR"

ABD Başkanı Trump ve Pentagon'dan gelen YPG açıklamalarıyla ilgili olarak Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın kendisi, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda bundan sonra YPG'ye silah verilmeyeceğini söyledi. Biz ABD'nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD'nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz. Biz verdiğimiz her sözü tutarız" diye konuştu.

MGK TOPLANTISININ ARDINDAN OPERASYON SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Afrin'le ilgili olarak, MGK toplantısının ardından açıklanan bildiride operasyon sinyali verilmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir." denilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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