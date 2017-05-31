DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ELÇİLİK BİNAMIZI TAHLİYE EDECEĞİZ
Afganistan'ın Başkenti Kabil'de büyük bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda büyükelçilikler bölgesi olarak bilinen bölgede 80 kişi öldü 350 kişi yaralandı. Bombalı araçla gerçekleşen saldırı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaparak elçilik binamızın da bu saldırıda zarar gördüğünü ve hızla tahliye işlemlerinin yapılacağını duyurdu.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar