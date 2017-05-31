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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ELÇİLİK BİNAMIZI TAHLİYE EDECEĞİZ


DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ELÇİLİK BİNAMIZI TAHLİYE EDECEĞİZ
Tarih : 31 Mayıs 2017, 14:03
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Elçilik Binamızı Tahliye Edeceğiz(10/10)8


Afganistan'ın Başkenti Kabil'de büyük bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda büyükelçilikler bölgesi olarak bilinen bölgede 80 kişi öldü 350 kişi yaralandı. Bombalı araçla gerçekleşen saldırı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaparak elçilik binamızın da bu saldırıda zarar gördüğünü ve hızla tahliye işlemlerinin yapılacağını duyurdu.



 



kaynak:sabah








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