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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU KONUŞUYOR


DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU KONUŞUYOR
Tarih : 31 Mayıs 2017, 15:56
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Konuşuyor(6/10)6


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Afganistan'da patlayan bombanın şiddetiyle komşu büyükelçiliklerle birlikte bizim büyükelçiliğimizde de hasar meydana geldi. Çok şükür yaralanan personelimiz yok. Şimdi personelimizin bir kısmının tahliyesini düşünüyoruz. Büyükelçimiz Türkiye'deydi, hemen geri dönecek. Bakan yardımcımız ve genel müdürümüz o bölgeye gidecekler Cuma günü. Meydana gelen hasarı hemen gidereceğiz. Bu terör saldırısı hepimizi üzmüştür ve teröre karşı mücadelemizin önemini hepimize hatırlatmıştır.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu  Konuşuyor    haber

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