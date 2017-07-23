DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, MISIRLI MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefon görüşmesi yaptı.
MESCİD-İ AKSA'DAKİ GERİLİM ELE ALINDI
Habertürk TV'nin haberine göre iki bakanın görüşmede, Mescid-i Aksa'daki gerilimi ele aldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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