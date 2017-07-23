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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, MISIRLI MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Tarih : 23 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü(8/10)4

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefon görüşmesi yaptı.

MESCİD-İ AKSA'DAKİ GERİLİM ELE ALINDI

Habertürk TV'nin haberine göre iki bakanın görüşmede, Mescid-i Aksa'daki gerilimi ele aldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dışişleri  Bakanı  Çavuşoğlu    Mısırlı  Mevkidaşıyla  Telefonda  Görüştü    haber

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