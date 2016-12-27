DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ZARİF'LE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmede Astana süreci ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Görüşmede Astana süreci ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gün içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede Suriye bağlamındaki güncel gelişmeler ele alınmıştı.
kaynak:yenişafak
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