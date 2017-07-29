Savcı, Bylock Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Bekir İrtegün'ü Sorguluyor
Zincirlikuyu'da Feci Kaza! Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Can Verdi
Lucescu: Artık Antrenör Olmak İstemiyorum
İsmi Milli Takım'la Anılan Şenol Güneş: Teklif Gelirse Karar Fikret Orman'ındır
Abd'nin Rusya, İran Ve Kuzey Kore'ye Yaptırım Kararı; Türk Akımı Projesini Tehlikeye Sokabilir
Belediyenin Yaptığı Kazı Çalışmasında Toprağın Altından Tarih Çıktı
Konyalı Tasarımcıdan Erdoğan'a Dünya 5'ten Büyüktür Yüzüğü
Türk Hakem, Maçta Kadın Futbolcunun Hayatını Kurtardı
Didim'de Yakalanan Ypg'li Terörist, Eski İngiliz Askeriymiş
Bodrum'da Makilik Alandaki Yangın, Yerleşim Yerlerini Tehdit Etti
Bakan Soylu'dan 81 İle Talimat Gitti! Resmi Plakalı Araçlara Ceza Geliyor
Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Fıfa'ya Gitti
Adres Tarif Etmekten Bıkan Esnaf, Çareyi Gene Kendinde Buldu
Fenerbahçe Asbaşkanı: Fatih Terim'in Tazminatının Takipçisiyiz
Fikirtepe'de İşkence Evi! Ütüyle İşkence Gören İranlı Rehineler Operasyonla Kurtarıldı
Uçak Kazasından Kurtulan Futbolcu, Sahalara Döndü
Dışişleri Bakanlığı'dan Dünyayı Geren Kuzey Kore'ye Tepki: Kınıyoruz
Son Sigarasını İçtiği Parkta Tabancası İle Kafasına Sıkıp İntihar Etti
Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar
Bayrampaşa'da Tüyler Ürperten Olay! Çuvalın İçinde Erkek Cesedi Bulundu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN DÜNYAYI GEREN KUZEY KORE'YE TEPKİ: KINIYORUZ


Dışişleri Bakanlığı'dan Dünyayı Geren Kuzey Kore'ye Tepki: Kınıyoruz
Tarih : 29 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı'dan Dünyayı Geren Kuzey Kore'ye Tepki: Kınıyoruz(7/10)3

Dşişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayarak, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir. KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dışişleri  Bakanlığı  Dan  Dünyayı  Geren  Kuzey  Kore  Ye  Tepki  Kınıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER