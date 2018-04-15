Dışişleri Bakanlığına, 2008- 2017 yılları arasında kırılan ya da tamiri mümkün olmayan büro mobilyalarının yenilenmesi için 2,7 milyon lira harcama yapıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 10 yılda Dışişleri Bakanlığı'na ait merkez ve taşra teşkilatı binalarında dış cephe ve iç mekan yenilemesi için harcanan para ve alınan mobilyalar ile ilgili yazılı soru önergesini Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yanıtladı. Bakanlıktan Tanrıkulu'na verilen yanıtta, artan personel sayısı nedeniyle, binalardaki çalışma ofis alanlarının yeterli gelmediği, bu amaçla Bakanlık için yeni binanın projeleri hazırlandığı ve ihale aşamasına gelindiği belirtildi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlığın yeni binası tamamlanıncaya kadar mevcut binalardaki ofis ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni çalışma alanları yaratmak için oda bölünmesi, duvarların sökülmesi, boş alanların bölünerek odalara dönüştürülmesi şeklinde iç mekan düzenlemeleri gerçekleştirildiği belirtilerek, "Koruma ve bakım amacıyla iç ve dış cephelerde boya badana işleri yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen bahse konu tadilat ve iç mekan düzenlemeleri Bakanlığımız bütçesi 'Bina Küçük Onarımı' harcama kaleminden gerçekleştirilmekte, boya badana işleri ise Bakanlığımız boyacılarıyla yürütülmektedir. Son 10 yılda 'Bina Küçük Onarımı, harcama kaleminden bu işler için harcanan tutar: 2.541.956,68 TL'dir"denildi.

10 YILDA MOBİLYAYA 2,7 MİLYON LİRA HARCANDI

Verilen yanıtta ayrıca, Bakanlıkta kırılan ya da tamiri mümkün olmayan büro mobilyalarının yenilenmesi ve personel sayısındaki artışa bağlı olarak yeni büro mobilyası alımı gerçekleştirildiği de belirtilerek, 2008-2017 yılları arasında mobilyaya yapılan harcama miktarları gönderildi. Gönderilen yazıda, son 10 yılda Dışişleri Bakanlığı'na toplam 2 milyon 763 bin lira harcama yapıldığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada