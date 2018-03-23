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Dışişleri Bakanlığından, AB'nin Türkiye kararına kınama mesajı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN, AB'NİN TÜRKİYE KARARINA KINAMA MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, AB Zirvesinde alınan karar hakkında, "Ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki 'yasa dışı eylemlerini' kınayan yazımı esefle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Tarih : 23 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığından, Ab'nin Türkiye Kararına Kınama Mesajı(10/10)6

Dışişleri Bakanlığı, AB Zirvesi'nde alınan karar hakkında, "Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki 'yasa dışı eylemlerini' kınayan, 'Kıbrıs' ve Yunanistan ile 'tam dayanışma' içinde bulunulduğunu ifade eden yazımı esefle karşılıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

BAKANLIK KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gece düzenlenen AB Zirvesinde Türkiye'yle ilgili alınan karara tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Dün gece düzenlenen AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki 'yasa dışı eylemlerini' kınayan, 'Kıbrıs' ve Yunanistan ile 'tam dayanışma' içinde bulunulduğunu ifade eden yazımı esefle karşılıyoruz. Rum-Yunan tezlerini esas alan ve bu tezlerin arkasına sığınan bazı diğer ülkelere de fırsat yaratan bu yazımın kabul edilmesi mümkün değildir. AB'nin, desteklediği görüşlerin haklılığına ve meşruiyetine bakmaksızın, yalnızca üyelik statüsünden dolayı bir ülkeye koşulsuz destek vermesi, Kıbrıs konusunda tarafsız kalamadığının göstergesidir. Bu tutumu devam ettiği sürece AB'nin, Kıbrıs meselesinde herhangi bir üçüncü taraf olarak bile kabul edilmesi mümkün değildir. AB'nin içindeki NATO müttefiklerimizin, kendileri için de tehdit teşkil eden terörist unsurlarla türlü fedakarlıklarla mücadele eden Türkiye'ye karşı dayanışmadan uzak bir söylem benimserken, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) uluslararası normlarla bağdaşmayan tasarruflarını desteklemelerini yadırgıyoruz."

AB İLE İŞBİRLİĞİ ZARAR GÖREBİLİR

Açıklamada, Türkiye'nin, AB ile ilişkilerinde olumlu bir gündem yaratmaya çalışırken, AB'nin, bazı üyelerinin baskısıyla bu tarz kararlar almasının iş birliğinin ilerletilmesine katkı sağlamayacağı vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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