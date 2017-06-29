

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hamburg'taki G-20 zirvesi sırasında Almanya'da vatandaşlarla biraraya gelme isteğine Berlin yönetiminden olumsuz mesajlar gelmesi üzerine iki başkent arasındaki sert söylemler birbiri ardına geliyor. Son açıklama Ankara'dan geldi ve Almanya'nın tutumu sert bir dille eleştirildi. Ankara'nın sert açıklamasını Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu yaptı. Müftüoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında, Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken, diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."







kaynak:sabah