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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ: ALMANYA KABUL EDİLEMEZ TALEPLERDE BULUNUYOR

Dışişleri Bakanlığı, Almanya ile son dönemde ilişkilerimizde ciddi bir güven bunalımı yaşandığını belirterek "Almanya kabul edilemez taleplerde bulunuyor" dedi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki: Almanya Kabul Edilemez Taleplerde Bulunuyor(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Almanya ile son dönemde ilişkilerimizde cidddi bir güven bunalımı yaşanmaktadır. İlişkilerimiz uluslararası normlarda yürütülmelidir.

Almanya kabul edilemez taleplerde bulunuyor.

Almanya'nın terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği konusundaki haklı beklentilerimizi anlamasını ve ortak çıkarlarımızı stratejik bir vizyonla değerlendirmesini umuyoruz. İlişkilerimiz şantaj ve tehditle değil, uluslararası kabul görmüş norm ve ilkeler temelinde yürütülmelidi

TERÖRE VURGU YAPILDI

Almanya, bir yandan devletimizin bekasını hedef alan PKK ve FETÖ terör örgütleri üyelerinin kendi topraklarında rahatça dolaşmasına göz yummakta, diğer yandan da ülkemizde terör suçundan gözaltına alınan veya tutuklanan şahısların da yargıdan muaf tutularak serbest bırakılması gibi kabul edilemez taleplerde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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