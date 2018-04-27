Dışişleri'nden Ab Komisyonu Başkanı'na Tokat Gibi Cevap!
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DIŞİŞLERİ'NDEN AB KOMİSYONU BAŞKANI'NA TOKAT GİBİ CEVAP!


Dışişleri'nden AB Komisyonu Başkanı'na tokat gibi cevap!
Tarih : 27 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Dışişleri'nden Ab Komisyonu Başkanı'na Tokat Gibi Cevap!(10/10)6

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmaya tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen iki yüzlü anlayışı kınıyoruz" denildi.

"AB YETKİLİLERİ GÜVENİRLİLİKLERİNİ KAYBEDİYOR"

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyon Başkanı'nın açıklamasına sert tepki göstererek, "Hukuki temelden yoksun açıklamayı reddediyoruz. AB yetkilileri güvenirliklerini kaybediyor. Yunan Parlamentosu'ndaki konuşma ciddiyetten uzak" dedi.

AÇIKLAMADA "CİDDİYETTEN UZAK VE HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN" DENİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridli: "AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in bugün (26 Nisan) Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ülkemizi ilgilendiren konularda "Birlik dayanışması" kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördük. Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz.

"İKİ YÜZLÜ ANLAYIŞI KINIYORUZ"

Juncker'in ayrıca ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askerin 'mutlaka serbest bırakılmaları' yönündeki beyanını da hayretle karşılıyoruz. Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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