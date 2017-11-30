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Dışişleri'nden ABD'ye YPG Mesajı: 1 Saatlik Anlaşma Bile Tehlikeli

DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'YE YPG MESAJI: 1 SAATLİK ANLAŞMA BİLE TEHLİKELİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye sınırındaki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu: YPG ile 1 saatlik anlaşma bile tehlikeli. Bu konuda ABD'yi sürekli uyarıyoruz.

Tarih : 30 Kasım 2017, 22:30
Puan Ver : Dışişleri'nden Abd'ye Ypg Mesajı: 1 Saatlik Anlaşma Bile Tehlikeli(6/10)2

Dışişleri Kaynakları, ABD'nin YPG ile yürüttüğü işbirliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada "YPG ile 1 saatlik anlaşmanın bile tehlikeli olduğu" ifade edildi.

"ABD'Lİ YETKİLİLERİ UYARDIK"

İşte Dışişleri kaynaklarından gelen açıklama:

"YPG ile bir saatlik işbirliği bile zararlı ve endişelerimizi artırıyor. Konuyla ilgili olarak ABD'li yetkilileri uyardık. YPG'ye silah yardımıyla ilgili yapılan açıklamalar bizi tatmin etmiyor.

"KÜRTLER ELBETTE OLMALI AMA TERÖR ÖRGÜTLERİ OLMAMALI"

Suriye'de Kürtler elbet olmalı ancak terör örgütleri olmamalı. Yeni Suriye'de rejimin de imzası olmamalı' dedi. Afrin'e olası bir operasyonla ilgili ise, 'Afrin'de tehdit olduğu sürece karşılık verilir' açıklaması yapıldı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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