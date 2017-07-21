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Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı

DIŞİŞLERİ'NDEN KUDÜS'TE KATLİAMA BAŞLAYAN İSRAİL'E UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamaması ve yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili İsrail'i uyardı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı(9/10)5

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te arem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamaması ve yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

1967 YILINDAN BERİ İŞGAL ALTINDA

Bugün Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamamasından; ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür.

İSRAİL ÇAĞRILARA KULAK VERMELİ

Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif'in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir.

Sükünetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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