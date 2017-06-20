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Dişlerde Renk Değişimine Dikkat
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dişlerde renk değişimine dikkat

DİŞLERDE RENK DEĞİŞİMİNE DİKKAT

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerde renk değişimine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:33
Puan Ver : Dişlerde Renk Değişimine Dikkat(5/10)6


Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Diş rengi ten rengi gibidir kişiden kişiye değişebilir. Diş rengi aynı zamanda ten rengi ile de doğru orantılıdır. Diş rengini etkileyen bazı etkenler var bunlar, çay, kahve, sigara gibi boyar gıdalardır. Eğer çok sık tüketiliyorsa bunlar zamanla dişin içine işleyip dişi daha sarı hale getirebilir" dedi.



Dişlerin rengini etkileyen diğer bir etkenin de yaşlanma olduğunu kaydeden Dr. Kışlaoğlu, "Yaş ilerledikçe kişide vücutta deformasyonlar meydana geldiği gibi dişlerde sürekli fonksiyon gördüğü için dişte de çatlaklar, sararmalar, aşınmalar yada kısalmalar meydana geliyor. Dişlerimizi bu kötü etkenlerden uzak tutmamız gerekir. Dişlerimize ne kadar iyi bakarsak yaşlı bir birey olduğumuzda sağlıklı dişlere sahip olabiliriz" açıklamalarında bulundu.



 



kaynak:sabah








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