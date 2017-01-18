

Çay, kahve ve sigaradan sararan dişlerinizin yeniden bembeyaz olması için haftada bir defa, diş fırçasına 1 çay kaşığı karbonat koyarak kuru kuruya iyice fırçalayın ve sonra normal diş macunu kullanarak fırçalayıp durulayın. Bakın göreceksiniz dişleriniz ışıl ışıl bembeyaz olacak ve bu uygulamayla dişlerde tartar yani kireç oluşumu da engellenmiş olacaktır.







Karbonatı bir küçük kaseye koyup, üzerine limon ve sirke damlatarak bu karışıma fırçanızı bandırıp bununla da fırçalayabilirsiniz.







kaynak:sabah