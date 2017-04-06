

Günlük cilt bakım uygulamalarınız sizin için en uygun ürünler ile kolay ve hızlı olmalı. Cildinizi temizlemek, anti aging ürünlerle tedavi etmek, nemlendirmek ve güneşin zararlı ışınlarından korumak istersiniz. Her gün hangi sıralamayla nasıl bir yol izlemelisiniz?



Eğer akne, kırmızılık veya ileri yaşlanma gibi problemleriniz varsa, aşağıdaki adımlarda küçük değişiklikler yapmanız gerekebilir.



İşte adım adım cilt bakımı:



1. Hassas cilt temizleyicisi: Cildinizi günde iki kere hassas bir temizleyici ile temizleyin: Böylece cildinizi kirden, kalıntı, makyaj ve pul pul görünen ölü hücrelerden ve yağdan arındırırsınız. Cilt temizleyicisini cildinize göre seçmek çok önemlidir. Eğer cildinizi, temizleyiciden 30 dakika sonra kuru, gergin ve sert hissediyorsanız; ürün sizin cildinize sert gelmiştir ve mutlaka başka bir temizleyici denemeniz gerekir.



Çünkü iyi bir temizleyiciyi uyguladıktan 30 dakika sonra cildinizin yumuşak ve esnek olması gerekir.



Çoğu insana içeriğinde hidroksi asitler (glikolik ve salisilik asit) bulunan temizleyiciler çok iyi gelir. Bu tarz temizleyiciler temizlerken aynı zamanda cildi soyarak ölü deriden kurtulmasını sağlar. Cilt tipinize göre AHA/BHA içeren temizleyicinizi her gün, haftada iki veya bir kez kullanabilirsiniz.



Nasıl bir temizleyici kullanırsanız kullanın cildinizi sıcak değil ılık bir su ile yıkadığınıza emin olun. Eğer akneli ya da akneye yatkın bir cildiniz var ise, cildinizin üzerindeki bakterileri temizlemesi için akne oluşumuna karşı özel içerikli bir temizleyici kullanmanız gerekir. Meyankökü özü veya Chamomile gibi tahriş önleyici maddeler içeren temizleyicilerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca E vitamini de yatıştırıcı özelliği taşıdığı için içerikte bulunması tercih edilebilir.,







kaynak:sabah



