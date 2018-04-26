DİVA, 11 YIL SONRA ESKİ EŞİNE NOTUNU VERDİ!
Bülent Ersoy, 11 yıl sonra eski eşi Armağan Uzun'a Popstar'da "'Hayatımın en büyük hatasını yaptım' diyenler. Sadece sana 100 veriyorum" sözleriyle puan verdi.
Popstar 2018 ses yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yıllar sonra eski eşi Armağan Uzun'la karşı karşıya geldi.
ESKİ EŞİNİN MİZANSENİNİ BEĞENMEDİ
Popstar 2018 sahnesinde, yarışmacı Salih Zülüfoğlu ile Ersoy'un eski eşi Armağan Uzun'un, Nejat Alp'ın "Arkadaşım" adlı şarkısını seslendirdi. Ersoy sahnede, aynı kadın tarafından aldatılan iki arkadaşı canlandıran Zülüfoğlu ve eski eşi Armağan Uzun'un mizansenini beğenmedi.
"SADECE SANA 100 PUAN VERİYORUM"
Ersoy, mizansene sinirlenerek eski eşi Armağan Uzun ve yarışmacı Zülüfoğlu'na 50 puanı layık gördü. Düet bittikten sonra Ersoy'un eski eşi Armağan Uzun sahneden ayrılırken Ersoy, eski eşine atıfta bulundu. Yarışmacı Zülüfoğlu'na verdiği puanı değiştiren Ersoy, "Bu numarayı sadece sana veriyorum. Haberin ola sadece sana. 'Hayatımın en büyük hatasını yaptım' diyenler. Sadece sana 100 veriyorum" diyerek verdiği 50 puanı değiştirdi.
OSMAN TAN ERKIR ARAYA GİRDİ
Programın yapımcısı ve sunucusu Osman Tan Erkır, Ersoy'un yarışmacı Zülüfoğlu'na verdiği 50 puanı az bularak ikna etmeye çalıştı. Erkır, ikna olarak Ersoy'a, "Bülent Ersoy hakkaniyet sahibi bir insandır. Her an oyunu değiştirebilir. Küçük kızgınlıklar yaşayabilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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