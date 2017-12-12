DİVA, HERKESİN SIRTINI DÖNDÜĞÜ NURELLA'YI BAĞRINA BASTI!
Şehitlerle ilgili kullandığı haddi aşan sözleri nedeniyle çevresindeki hemen herkesin sırt çevirdiği Nur Yerlitaş'a en büyük destek, Diva Bülent Ersoy'dan gelmiş.
Şehitlerle ilgili kullandığı haddi aşan ifadeler nedeniyle en yakın arkadaşlarına kadar neredeyse tüm Türkiye'den büyük tepki alan Nur Yerlitaş'a sanat camiasından en büyük destek Diva Bülent Ersoy'dan gelmiş.
HERKES SIRTINI DÖNERKEN DİVA BAĞRINA BASMIŞ
Hasta yatağında başına ilk gelen Demet Akalın bile moda dünyasının efsaneleşen ismi Nur Yerlitaş'a sırtını dönerken, Bülent Ersoy tam tersine eski arkadışına destek olmuş.
ESKİ DOSTUNA TEŞEKKÜR ETTİ
Bu bilgiyi ortaya çıkaran ise yine Nur Yerlitaş oldu. Instagram hesabından Diva Bülent Ersoy'un fotoğrafını paylaşan Nur Yerlitaş, altına düştüğü notla eski ama eskimeyen dostuna teşekkür etti.
İşte Nur Yerlitaş'ın Instagram payalaşımı:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ın Bayern Münih'le Eşleşmesi, Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu
- Menajer Ahmet Bulut: Arda'ya Uygun Bir Kulüp Arıyoruz
- Burak Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!
- Trafik Kazası Geçiren Burak Trabzon'a Döndü, Çalışmalara Başladı
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bayern Münih Mutludur, Büyük Takımla Oynayacaklar
DÜNYA HABERLERİ
- Putin Ve Sisi, Nükleer Santral Anlaşması Konusunda Uzlaştı
- Putin'in Ankara Gündemi: Kudüs, Suriye Ve Enerji
- New York'ta Times Meydanı Yakınındaki Otobüs Terminaline Boru Bombalı Saldırı
- Netanyahu: Bu Karar Barışı Getirecek Dedi!
- Türkiye'ye Kaçan Eski Sgd Sözcüsü Açıkladı: Pkk'lı Teröristler, Menbic'de De Deaş'la Anlaşmış
Bu Haberle İlgili Yorumlar