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DİVAN KURULU ÜYELERİNDEN TARİHİ KARAR! SON SÖZÜ YÖNETİM SÖYLEYECEK


Divan Kurulu üyelerinden tarihi karar! Son sözü yönetim söyleyecek
Tarih : 26 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Divan Kurulu Üyelerinden Tarihi Karar! Son Sözü Yönetim Söyleyecek(8/10)4

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, Başkan Fikret Orman'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı.

57'nci dakikada tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş kupa derbisi ile ilgili dün TFF tarafından verilen 'Kaldığı yerden seyircisiz devam' kararını tartışmak ve ortak bir karara varmak için toplanan Divan Kurulu'na 800 civarında üye katıldı. 15.00'te başlayan toplantı 18.00'de sona erdi.

3 saat süren toplantıda ilk olarak Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk söz aldı ve "Biz 41 milyon Euro'luk Galatasaray maçını konuşmayı bıraktık Kadıköy'ün çamurlu sokaklarında dolaşıyoruz" diye konuştu.

Yamantürk'ün ardından tüm kurullar adına söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel "Tüm kurullar olarak ortak kararımız maça çıkmama yönündedir" dedi.

"DOĞAL AFET Mİ OLDU DA MAÇ TATİL EDİLDİ ?"

Genel konuşmalara geçilmeden önce alkışlar arasında kürsüye gelerek kısa bir açıklama yapan başkan Fikret Orman, "Verilen karar Fikret Orman'ın yönetim kurulunun kararı değil Beşiktaş camiasının kararı olmalıdır. Verilecek tüm kararların arkasındayım. Tolga'nın anasına küfür ediliyor. Birisine mi vurdu? Niye seyircisiz verildi? Neden 3 maç ceza verildi? Doğal afet mi oldu da maç tatil edildi. TFF'nin derbiye dair aldığı karar hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır" ifadelerini kullandı.

SÖZ ALAN ÜYELERİN TAMAMINA YAKINI 'MAÇA ÇIKMAMA' YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Orman'ın konuşmasının ardından TFF'nin aldığı karar üyeler tarafından tartışıldı. Söz alan üyelerin tamamına yakını 'maça çıkmama' yönünde görüş belirtirken, karşılaşmayı oynama yönünde konuşan bir kaç üyenin protesto edilmesi toplantıya damga vurdu.

KARARI YÖNETİM VERECEK

Yapılan iştiarenin ardından Fenerbahçe maçına çıkıp çıkmama kararını Beşiktaş yönetimi verecek. Divan üyelerinin bir bölümü, karşılaşmaya çıkmama yönünde görüş belirtse de yönetimin alacağı her türlü karara destek vereceklerini ilettiler.

TAHKİM'E İTİRAZDA BULUNULACAK MI ?

Beşiktaş Yönetimi olağanüstü Divan Kurulu toplantısının ardından kesin kararı almak için kendi toplantısına geçti. Yönetim Kurulu'nun Fenerbahçe maçına çıkıp çıkmayacakları ile ilgili kararı birkaç saat içinde açıklaması bekleniyor. Siyah-Beyazlı yönetimin TFF kararlarını Tahkim Kurulu'na taşıyıp taşımama konusunu da tartıştığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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