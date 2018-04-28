DİVAN KURULUNDA SEÇİM BİTTİ, İŞTE KAZANAN İSİM
Fenerbahçe'de bugün düzenlenen Divan Kurulu Başkanlığı seçimini 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük kazandı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında başkanlığa yeniden Vefa Küçük seçildi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan seçimde kullanılan 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük, 3 yıl daha başkanlık görevini üstlenecek. Diğer aday Ufuk Aydın ise 13 oy aldı.
"KAZANAN VEFA KÜÇÜK DEĞİL, FENERBAHÇE'DİR"
Seçimin ardından konuşan Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Bu demokratik yarışı bitirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya, Abd'nin Milyonluk Füzesini Esir Aldı, Sistemini Çözecek
- Azerbaycan Fetö'nün Kilit İsmini Türkiye'ye İade Etti
- Okulda Facia! Bıçaklı Saldırıda 7 Öğrenci Hayatını Kaybetti
- Dünyayı Sarsan Krizde Obama'ya Sitem Etti: Çözmek Bana Kalmamalıydı
- Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu
Bu Haberle İlgili Yorumlar