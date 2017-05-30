

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mine Özduman Cin, diyabetin cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



DİYABET, KALP, BÖBREKLER VE GÖZÜ DE ETKİLİYOR



Diyabetin, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasındaki bozukluklarla seyreden kronik bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, kalp, böbrekler, göz ve büyük damarlar başta olmak üzere birçok organ ve sisteminin de etkilendiğini söyledi.



İHA'nın haberine göre; tüm diyabetik hastaların yüzde 70'inde cinsel fonksiyonlarda da bozukluklar meydana geldiğine dikkat çeken Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mine Özduman Cin, "Bu sorun her iki cinste de diyabet süresi uzadıkça daha sık görülmeye başlar. Cinsel sorunların gelişmesindeki en önemli sebep otonom sinir sisteminin hastalıktan etkilenmesidir. Sinir sistemi harabiyetine ilaveten damarların yapısında meydana gelen bozukluklar sorunun daha da ağırlaşmasına sebep olur. Genellikle kan şekeri ayarı iyi olan hastalarda bu sorunlar çok fazla görülmez. Ancak kan şekeri kontrolsüz seyreden hem kadın hem de erkek hastalarda cinsel bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonu riski arttığından, prostat enfeksiyonu riski de artar. Bunlar da idrar sorunlarına ve yine dolaylı olarak cinsel problemlere yol açar" diye konuştu.







kaynak:habertürk