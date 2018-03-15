Abdullah Yolcu'nun 4 yıl önce söylediği skandal sözler sosyal medyada gündem oldu. Yolcu'nun bir videoda "Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır." dediği ortaya çıktı.

Kamuoyunda tepkilere neden olan bazı ilahiyatçıların açıklamaları konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlahiyat Fakülteleri ortak çalışma hazırlığı yaparken bir taraftan da şuursuz açıklamalar internette dolaşmaya devam ediyor. Abdullah Yolcu'nun 4 yıl önce söylediği öğrenilen ve sosyal medyada gündem olan sözleri dinleyenleri şaşırttı. Tek eşi savunan erkekleri sapıklıkla suçlayan Abdullah Yolcu videoda, "Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır" diyor.

"ERKEKLER ÇEŞİT SEVER"

Kerkük doğumlu olduğunu öne süren Abdullah Yolcu, videoda tek eşi savunan erkekleri sapıklıkla suçluyor. Erkeklerin çeşit sevdiğini ileri süren Yolcu, tek kadınla yetindiğini söyleyen erkeklere de test yaptırmalarını tavsiye ediyor.

"BİR ERKEKLE YETİNMEYEN KADIN YIRTIK"

Bir erkekle yetinmeyen kadınlar için ise 'yırtık' diyen Yolcu, erkekler konusundaki sözlerini haklı çıkarmak için de cennette erkeklere huri verilirken kadınların sadece kocaları ile yetineceklerini ifade ediyor. Kadınların ve erkeklerin cinsel hayatlarını diline dolayan Abdullah Yolcu zaman zaman gülerek erkekler hakkında çirkin imalarda bulunuyor.

Kaynak: haberinburada