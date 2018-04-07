DİYANET, İFTİRACI SİTENİN YÖNETİCİSİ İMAMI AFFETMEDİ
Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan internet sitesinin yöneticisi Kırşehir Abidin Hoca Camii İmamı meslekten ihraç edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan bir internet sitesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.
İFTİRA İÇERİKLİ BİLGİLER YAYINLAYAN İMAM İHRAÇ EDİLDİ
Başkanlık tarafından bir internet sitesinin kurucusu olduğu ve siteyi farklı isimler üzerinden yönettiği iddia edilen Kılınç'a soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda sitenin sahibi olduğu tespit edilen ve Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınladığı belirtilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.
Kaynak: haberinburada
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