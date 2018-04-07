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Diyanet, iftiracı sitenin yöneticisi imamı affetmedi

DİYANET, İFTİRACI SİTENİN YÖNETİCİSİ İMAMI AFFETMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan internet sitesinin yöneticisi Kırşehir Abidin Hoca Camii İmamı meslekten ihraç edildi.

Tarih : 07 Nisan 2018, 00:10
Puan Ver : Diyanet, İftiracı Sitenin Yöneticisi İmamı Affetmedi(9/10)5

Diyanet İşleri Başkanlığınca Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan bir internet sitesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

İFTİRA İÇERİKLİ BİLGİLER YAYINLAYAN İMAM İHRAÇ EDİLDİ

Başkanlık tarafından bir internet sitesinin kurucusu olduğu ve siteyi farklı isimler üzerinden yönettiği iddia edilen Kılınç'a soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda sitenin sahibi olduğu tespit edilen ve Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınladığı belirtilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diyanet  İftiracı  Sitenin  Yöneticisi  İmamı  Affetmedi    haber

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