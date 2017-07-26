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Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ayrılık İddiası İçin İlk Kez Konuştu
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, AYRILIK İDDİASI İÇİN İLK KEZ KONUŞTU


Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ayrılık İddiası İçin İlk Kez Konuştu
Tarih : 26 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ayrılık İddiası İçin İlk Kez Konuştu(6/10)2

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, gazetecilerin "görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları" sorması üzerine, "Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.

AYRILIK SİNYALİ VERDİ

Görmez, "Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım." açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 'farklı bir görevde devam etme arzusu olduğunu' söylemesi gözleri bu kuruma çevirirken dün Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama geldi.

İKİ YENİ GÖREV İDDİASI ORTAYA ATILDI

7 yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 7 yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenen Görmez'le ilgili iki iddia gündeme getiriliyor. Biri Mehmet Görmez'in DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi İslam imajına zarar veren terör örgütlerine karşı dünyaya gerçek İslam'ı anlatmaya yönelik hazırlanacak bir yurtdışı görevinin başına getirilecek olması. Diğer görüş ise Görmez'in İstanbul'da kurulacak ve Türkçe, Arapça, İngilizce eğitim verecek bir İslam Üniversitesi'nin kurucu rektörü olacağı yönünde.

YERİNE AŞIKKUTLU'NUN GELECEĞİ KONUŞULUYOR

Görmez'in yerine gelecek ismin Erdoğan'ın isteği üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olacağı, atamaya ilişkin kararnamenin hazırlandığı iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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