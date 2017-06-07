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diyanet işleri başkanı görmez'den sert çıkış

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ'DEN SERT ÇIKIŞ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 'Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır' diyerek TRT ekranlarında yayınlanan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' nı eleştirdi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:15
Puan Ver : Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Sert Çıkış(5/10)7


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 12 Haziran'da başlayacak ve iki ay sürecek yaz Kur'an kursları eğitim dönemi öncesinde görev yapacak din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine seslendiği konuşmasında ‘Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır' diyerek TRT ekranlarında yayınlanan ‘Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' nı eleştirdi.



Görmez ” Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır. Hem de en müstakim yola, en salam yola sizi götürmek için nazil olmuş bir kitaptır” diye konuştu.



 



kaynak:sözcü








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